Наші війська з отриманням озброєнь від союзників не лише стримують російський наступ. Також Україна готується до того, аби переламати хід війни.

Про це повідомляє командувач оперативного угруповання військ "Херсон" бригадний генерал Михайло Драпатий.

"Сьогодні, із надходженням закордонної допомоги і озброєння наша країна не тільки продовжує стримувати наступ росіян, але й готується переламати хід війни", - повідомив Драпатий.

Він також нагадав, як окупанти намагалися минулого року штурмувати Миколаїв - форпост півдня України.

"На початку березня 2022 місцеві добровольці та військові дали гідну відсіч загарбникам. Успішну оборону Миколаєва вдалося провести завдяки чіткій комунікації з громадами та селами, мешканці яких оперативно повідомляли військових про рух ворожої техніки", - зазначив Драпатий.

Він підкреслив, що їхні дії завадили планам ворога захопити Південноукраїнську АЕС та форсувати Південний Буг і почати наступ на Одесу.

"А вже у листопаді Збройні Сили спільно з іншими Силами оборони звільнили від російських окупаційних військ Херсон та решту населених пунктів правобережної частини області", - зауважив Драпатий.

Він підсумував, що після здобуття ЗСУ стратегічної переваги у Херсонській області українська армія створить передумови для загальної перемоги.