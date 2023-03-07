У Китаї розкритикували Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням. Пекін вважає, що це нібито "розпалює вогонь" війни.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

На своїй першій прес-конференції після вступу на посаду китайський міністр заявив про "необхідність Пекіна розвивати свої відносини з москвою, оскільки світ стає все більш турбулентним".

За його словами, "тісна взаємодія між обома лідерами" - президентом Сі Цзіньпіном і диктатором володимиром путіним, нібито "стала основою для китайсько-російських відносин".

Глава МЗС Китаю повторив тезу про "нейтральну позицію Пекіна" у війні та відмовився критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

"Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми", - заявив Цінь.

Також китайський дипломат звинуватив Захід у "розпалюванні вогню конфлікту", оскільки той передає Україні озброєння і розкритикував відхилення так званого "мирного плану" Китаю, який схвалила росія.

"Процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше, і слід поважати законні інтереси всіх сторін щодо безпеки", - додав Цінь.