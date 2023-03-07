Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними. Про це повідомляє Reuters.

Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки.

Джерело також розповіло Reuters, що Україна не вела переговорів з росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року та додало - Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з москвою.