Україна почала переговори щодо продовження зернової угоди - Reuters [ Редагувати ]
Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними. Про це повідомляє Reuters.
Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки.
Джерело також розповіло Reuters, що Україна не вела переговорів з росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року та додало - Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з москвою.
Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів.
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