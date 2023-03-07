Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що бої на території Мар'їнки точаться ще з 2014 року, однак з початку повномасштабного вторгнення ворога інтенсивність ударів різко зросла. Окупанти внаслідок бойових дій повністю зруйнували Мар'їнку Донецької області, перетворивши місто в руїни. Про це він пише в Telegram

Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. "русскій мір". До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал.

Як відзначив керівник Офісу президента, внаслідок скоєних воєнних злочинів, російських окупантів очікує лише військове знищення на полі бою, ізоляція, репарації та крах режиму.