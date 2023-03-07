Служба безпеки України затримала інформатора, який збирав дані для ворога про місця базування та переміщення Сил оборони й наводив російські ракети проти торгових центрів Дніпропетровської області. Про це повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

Зрадником виявився мешканець Новомосковська. Зрадник збирав дані про позиції й переміщення наших воїнів в регіоні. Також він передавав ворогу координати про міські торговельні заклади й інші місця перебування людей.

При цьому у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону.

Зрадник перебував на зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. Також колаборант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді координат або ж фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку правоохоронці виявили: