Збірна України з біатлону назвала склади на передостанній етап Кубка світу в Естерсунді [ Редагувати ]
Збірна України з біатлону назвала склади на передостанній етап Кубка світу в Естерсунді. Його оголосив старший тренер збірної України Юрай Санітра в ексклюзивному коментарі для Суспільне.
У порівнянні з етапом у Нове-Место в команді відбулася одна заміна. Дмитра Підручного, який достроково завершив сезон, замінить Артем Тищенко. Капітан чоловічої команди, що пропустив два місяці через травму коліна, захворів на COVID-19 та вирішив достроково закінчити свій змагальний рік.
- Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова, Дар'я Блашко.
- Чоловіки: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко
Сезон Кубка світу з біатлону продовжиться вже восьмим етапом у шведському Естерсунді. Змагання розпочнуться 9 березня й триватимуть до 12 числа.
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