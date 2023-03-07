Комік Кріс Рок у спеціальному стендапі для Netflix пожартував про зради дружини Вілла Сміта Джади Пінкетт-Смітт. Про це пише Cinema Blend.

Всі знають, що його дружина переспала з другом їхнього сина. Вона зробила йому набагато болючіше, ніж він мені. Усі називають його [Сміта] сучкою. І кого він вирішив вдарити? Мене!

Комік зазначив, що після інциденту на церемонії вручення "Оскара" його часто запитували, чи боляче отримати ляпас від Вілла Сміта. Рок заявив, що йому боляче досі. За словами коміка, зірка "Аладдіна" фізично набагато більша за нього самого. Рок пожартував, що навіть у анімаційному фільмі Сміт зіграв акулу, а коміку дісталася роль зебри.

Вілл Сміт на церемонії вручення премії "Оскар" 27 березня 2022 року вийшов на сцену і вдарив ведучого Кріса Рока через жарти коміка про "дуже коротку зачіску" дружини Сміта. Джада Пінкетт-Сміт страждає на аутоімунне захворювання, і у неї випадає волосся.