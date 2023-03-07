Українські військові продовжують захищати Бахмут Донецької області та не відступають, адже окупація міста росіянами відкриє дорогу до інших населених пунктів області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

За його словами, продовжувати тримати оборону Бахмута було рішенням українського командування. Його ухвалили з тактичних міркувань.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, це буде відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українська мотивація захищати місто суттєво відрізняється від російської. Противнику необхідна хоч якась перемога, навіть шляхом повного знищення міста.

"Ми розуміємо, чого росія хоче там здобути. росії потрібна бодай якась перемога - маленька перемога - навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів", - повідомив глава держави.

Він переконаний, що якщо росії вдасться вивісити "маленький прапор над містом", це дасть росіянам уявлення, що у них - потужна армія.