"Це обличчя росії": Зеленський про розстріл окупантами українського військового [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Розстріл українського військовополоненого показує, що в окупантів немає жодних законів. Це показує обличчя російської федерації.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.
"Це відео демонструє ставлення Росії до військовополонених. У них немає ні законів війни, ні міжнародного права, ні конвенцій. Ці люди - вони нічого не поважають. Вони не воюють як солдати", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що для України ця війна за нашу свободу, за демократію, за наші цінності.
"Для них це тероризм - таке ставлення. І вони викладають це відео... Це обличчя цієї війни. Це обличчя Російської Федерації", - зазначив Зеленський.
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