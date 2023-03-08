Спікер Палати представників США відмовився відвідати Україну після запрошення Зеленського [ Редагувати ]
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що не планує відвідувати Україну. У такий спосіб він відповів на запрошення президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє CNN.
Маккарті, який є республіканцем, зазначив, що він підтримує допомогу Україні, але не підтримує "карт-бланш" у контексті поставок.
При цьому він зазначив, що американський лідер Джо Байден не діє досить швидко у питанні допомоги Україні.
Запрошення Зеленського
Раніше глава української держави в інтерв'ю CNN заявляв про необхідність візиту Маккарті до України.
"Містере Маккарті, він має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, які люди зараз воюють, хто зараз воює. І вже після цього робити свої припущення. Я думаю, що спікер Маккарті ніколи не відвідував Київ чи Україну, і я думаю, що це допомогло б йому в його позиції… Коли демократи та республіканці приходять до нас, вони бачать коріння постачань - кожен снаряд, кожен патрон, кожен долар", - розповів Зеленський.
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