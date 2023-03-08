російський диктатор володимир путін, ймовірно, помилився у своїй оцінці можливостей України. Окупанти продовжать стикатися з низкою проблем.

Про це повідомляє розвідувальна спільнота США.

"путін, ймовірно, неправильно оцінив можливості Збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. російські військові стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками", - наголошується в доповіді.

При цьому, за даними американської розвідки, так звана "часткова мобілізація", яку путін оголосив восени 2022 року, може полегшити нестачу особового складу та резервістів лише у найближчій перспективі. Але такий крок, ймовірно, призведе до підриву підтримки війни всередині рф.

"Повний ефект від часткової мобілізації почне відчуватися лише навесні та влітку. Хоча російські сили продовжують концентруватися на Донбасі, вони, ймовірно, не зможуть зайняти його повністю у 2023 році", - сказано в оцінці розвідки.

Також у доповіді попереджають, що звірства російських окупантів проти українського населення та військових з'являтимуться у міру того, як триває деокупація.