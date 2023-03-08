Спецпризначенці СБУ знищили ворожу систему "Солнцепек" (відео) [ Редагувати ]
Служба безпеки України виклала відео, як бійці Центру спецоперацій "А" FPV-дроном знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепек". Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу» залишилась без ще одного "аналоговнєту".
4 лютого 2023 року Сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", а 14 лютого бійці 72 бригади знищили ще один "Солнцепек".
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