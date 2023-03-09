Йоганнес Бьо достроково виграв загальний залік Кубка світу з біатлону [ Редагувати ]
Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо у середу достроково став переможцем загального заліку Кубка світу.
8 березня було опубліковано стартовий лист чоловічих індивідуальних перегонів, які пройдуть 9 березня в шведському Естерсунді, у ньому відсутній найближчий переслідувач Бьо норвежець Стурла Легрейд.
Agence France-Presse з посиланням на Федерацію біатлону Норвегії повідомило, що він пропустить гонку через коронавірус. Таким чином, Легрейд, у якого в активі 920 очок у загальному заліку, втратить математичні шанси наздогнати Бьо (1319 очок). До завершення сезону біатлоністам залишилося провести п'ять особистих перегонів.
Йоганнесу Бьо 29 років, він вчетверте став володарем Кубка світу, раніше норвежець вигравав трофей у 2019, 2020 та 2021 роках. Бьо є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном, 17-кратним чемпіоном світу.
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