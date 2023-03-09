Туреччина раптово зупинила транзит санкційних вантажів до росії. Митна система блокує їхнє оформлення. Про це повідомляє "Коммерсант".

Такий крок став несподіванкою для ринку, розповіли його учасники, які терміново шукають альтернативні маршрути. За їхніми словами, застрягли саме санкційні товари, які йдуть до росії через так званий "паралельний" або сірий імпорт.

Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина у тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до росії.

Офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для росії.

Деякі співрозмовники пов'язують зупинку транзиту санкційних вантажів з недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За даними Financial Times, тиск на Туреччину також чинять Об'єднані Арабські Емірати, які стали головним постачальником електроніки до рф. У 2022 році ОАЕ збільшили експорт електроніки до росії у сім разів - майже до $300 млн.

Товарообіг росії та Туреччини з січня по вересень 2022 року зріс вдвічі і досяг $45 млрд. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів з Ентоні Блінкеном пояснював зростання торговельного обороту з росією зростанням цін на природний газ, яке країна купує у москви.