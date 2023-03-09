Байден запропонував виділити понад 6 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2024 році [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні.
Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.
Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.
по темі
У Китаї розкритикували Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням. Пекін вважає, що це нібито "розпалює вогонь" війни
Американський лідер Джо Байден у річницю вторгнення російської федерації в Україну заявив, що диктатор володимир путін ніколи не переможе
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про те, як США відреагували на так званий "мирний план" Китаю по Україні
Країни Заходу не мають жодних планів нападати на російський народ і знищувати його державу
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не говоритиме про дипломатичне припинення війни в Україні під час своєї промови у Польщі