Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні.

Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.

Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.