Уже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами та мобілізаційний план ще не завершений, але після перемоги над росією Україні потрібно готуватися до зміни у правовому плані та культурі поведінки нації, тому військові кафедри не тільки не можна ліквідувати, а навпаки, зміцнювати їхню базу.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков, пише LIGA.net.

За його словами, єдиною запорукою неповторення вторгнення ворожої країни-сусідки, яка мріятиме про реванш, буде потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів, як у Швейцарії.

Міністр зазначив, що культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі.

Можливо, строкова служба в Україні буде більше не потрібна, не виключає міністр, проте кожна молода людина у 18 років має пройти спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження та раз на рік проходження місячних курсів зі спеціалізації. "Хочеш бути кулеметником - розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів - давай", - пояснив Резніков.

Глава оборонного відомства вважає, що мають працювати тири, щоб усі вміли користуватися вогнепальною зброєю.

Крім того, після перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органів офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населення. "Тому військові кафедри точно потрібні. Можливо, треба думати про їхню спеціалізацію", – наголосив він.