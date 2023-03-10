В Україні реформуватимуть військові кафедри: які чекати зміни [ Редагувати ]
Уже рік триває повномасштабна війна з російськими окупантами та мобілізаційний план ще не завершений, але після перемоги над росією Україні потрібно готуватися до зміни у правовому плані та культурі поведінки нації, тому військові кафедри не тільки не можна ліквідувати, а навпаки, зміцнювати їхню базу.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков, пише LIGA.net.
За його словами, єдиною запорукою неповторення вторгнення ворожої країни-сусідки, яка мріятиме про реванш, буде потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів, як у Швейцарії.
Міністр зазначив, що культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі.
Можливо, строкова служба в Україні буде більше не потрібна, не виключає міністр, проте кожна молода людина у 18 років має пройти спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження та раз на рік проходження місячних курсів зі спеціалізації. "Хочеш бути кулеметником - розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів - давай", - пояснив Резніков.
Глава оборонного відомства вважає, що мають працювати тири, щоб усі вміли користуватися вогнепальною зброєю.
Крім того, після перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органів офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населення. "Тому військові кафедри точно потрібні. Можливо, треба думати про їхню спеціалізацію", – наголосив він.
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