Один з найскладніших напрямків фронту повномасштабної війни - Бахмутський. Збройні Сили України місяцями тримають потужну оборону Бахмута - міста, яке російські окупанти намагаються стерти з обличчя землі.

Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies, опубліковані The New York Times.

Ці знімки зафіксували, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані. Усі будівлі зазнали значних руйнувань. У Бахмуті не залишилося вцілілих будинків, мостів, підприємств тощо.



Річка Бахмутка, мости через яку зруйновані, розділяє місто Бахмут. Саме її можуть використати українські захисники для оборонної лінії, яка стримуватиме ворога.

"На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані", – написали у виданні.