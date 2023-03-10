Прикордонники, які зустріли ворога, зараз працюють по всій лінії фронту

24 лютого. 3:30 ранку. Це точний час першого бою російсько-української війни. Російські ДРГ зайшли у село Зоринівка. А за півгодини з "Градів" накрили прикордонний пункт "Мілове". Далі росіяни почали колонами заходити на українську територію.

Прикордонники, які зустріли ворога, зараз працюють по всій лінії фронту - від Нової Каховки - до Бахмуту. Євген Соломін зустрівся з бійцями, що на ротації.

Така погода і справді сприяє нашим оборонцям. Російська техніка вязне в багнюці і ускладнює просування окупантів. Так буде ще два-три тижні. А далі підійде свіжа зброя від міжнародних партнерів.

На цій ділянці східного фронту воюють прикордонники. Одні спостерігають за ворогом з неба і нищать його..

Спостергіаємо пі*арів, зараз туда буде наводитись артилерія. Зараз туди 155-ки будут наводитись.

…інші - насипають із землі. Найгарячіші точка нині - в Бахмуті.

Місто-фортеця Бахмут. Луганський прикордонний загін на звʼязку! Стоїмо! Ніхто не збирається нікуди відходити!

Дмитро щойно повернувся з луганського напрямку. Капітан розповідає, що в районі Сватового окупанти набудували фортифікцаійних споруд. Лінія вагнера з бетонних конусів, за їх задумом, має зупинити просування українського війська. Проте військовий після походу за ту саму лінію, у цьому дуже сумнівається.

Дмитро Червиченко, заступник керівника відділу прикордонної служби "Тячів" ДПС України:

Отримавши розвіддані, ходили до них в село заходили, забирали озброєння їхнє, боєкомплекти їхні, любі позиції можна буде подолати.

Проте недооцінювати рашистів, каже Дмитро, не варто. Вони підступні та жорстокі - мінують навіть тіла вбитих та поранених.

Дмитро Червиченко, заступник начальник відділу прикордонної служби "Тячів" ДПС України:

Коли відтягували, то дійсно під чоловіком була граната. По всій інформації, то був російський спецназ. Вони там так би мовити лишили свою візитівку.

На деокупованих територіях сходу поблизу фронту небезпечно. А трохи подалі з'являються незвичайні блокпости. Місцеві дітлахи грають у війну. Але росіянами тут ніхто не хоче бути. Усі лише українці.

Дмитро з побратимами нині вдома на ротації. Чоловік пригадує - найщемливіший момент: мить зустрічі з маленьким сином.

Після короткого перепочинку, відновлення та доукомплектування прикордонники знову повернуться на фронт.