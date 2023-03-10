Прикордонники, які першими зустріли ворога, захищають Україну по всій лінії фронту [ Редагувати ]
24 лютого. 3:30 ранку. Це точний час першого бою російсько-української війни. Російські ДРГ зайшли у село Зоринівка. А за півгодини з "Градів" накрили прикордонний пункт "Мілове". Далі росіяни почали колонами заходити на українську територію.
Прикордонники, які зустріли ворога, зараз працюють по всій лінії фронту - від Нової Каховки - до Бахмуту. Євген Соломін зустрівся з бійцями, що на ротації.
Така погода і справді сприяє нашим оборонцям. Російська техніка вязне в багнюці і ускладнює просування окупантів. Так буде ще два-три тижні. А далі підійде свіжа зброя від міжнародних партнерів.
На цій ділянці східного фронту воюють прикордонники. Одні спостерігають за ворогом з неба і нищать його..
Спостергіаємо пі*арів, зараз туда буде наводитись артилерія. Зараз туди 155-ки будут наводитись.
…інші - насипають із землі. Найгарячіші точка нині - в Бахмуті.
Місто-фортеця Бахмут. Луганський прикордонний загін на звʼязку! Стоїмо! Ніхто не збирається нікуди відходити!
Дмитро щойно повернувся з луганського напрямку. Капітан розповідає, що в районі Сватового окупанти набудували фортифікцаійних споруд. Лінія вагнера з бетонних конусів, за їх задумом, має зупинити просування українського війська. Проте військовий після походу за ту саму лінію, у цьому дуже сумнівається.
Дмитро Червиченко, заступник керівника відділу прикордонної служби "Тячів" ДПС України:
Отримавши розвіддані, ходили до них в село заходили, забирали озброєння їхнє, боєкомплекти їхні, любі позиції можна буде подолати.
Проте недооцінювати рашистів, каже Дмитро, не варто. Вони підступні та жорстокі - мінують навіть тіла вбитих та поранених.
Дмитро Червиченко, заступник начальник відділу прикордонної служби "Тячів" ДПС України:
Коли відтягували, то дійсно під чоловіком була граната. По всій інформації, то був російський спецназ. Вони там так би мовити лишили свою візитівку.
На деокупованих територіях сходу поблизу фронту небезпечно. А трохи подалі з'являються незвичайні блокпости. Місцеві дітлахи грають у війну. Але росіянами тут ніхто не хоче бути. Усі лише українці.
Дмитро з побратимами нині вдома на ротації. Чоловік пригадує - найщемливіший момент: мить зустрічі з маленьким сином.
Після короткого перепочинку, відновлення та доукомплектування прикордонники знову повернуться на фронт.
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