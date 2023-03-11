Спортсменам з росії та Білорусі дозволять у нейтральному статусі брати участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE). Відповідне рішення ухвалив конгрес FIE, який пройшов у п'ятницю в онлайн-форматі, повідомляє видання Insidethegames.

За те, щоб допустити російських та білоруських фехтувальників до участі в індивідуальних змаганнях, проголосували 89 учасників конгресу. 46 проголосували проти. Рішення конгресу має набути чинності з другої половини квітня 2023 року.

Спортсменам з росії та Білорусі заборонили брати участь у змаганнях FIE у березні 2022 року після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету через збройне вторгнення росії в Україну.

Тоді ж російський бізнесмен Алішер Усманов, який очолює організацію з 2008 року, припинив виконання обов’язків президента FIE.

26 листопада FIE продовжила усунення росіян від міжнародних змагань.

Основним критерієм відбору на Ігри в Парижі, що стартує 3 квітня, у фехтувальників стане місце у кваліфікаційному рейтингу. Рейтинг формується за підсумками виступу на чемпіонаті світу 2023 року, континентальних першостях та етапах Кубка світу (до 1 квітня 2024 року).

У другій половині квітня 2024 року відбудуться континентальні кваліфікаційні старти, після чого буде сформовано остаточний склад фехтувального турніру Олімпіади у Парижі.