Російських і білоруських фехтувальників допустили до міжнародних змагань [ Редагувати ]
Спортсменам з росії та Білорусі дозволять у нейтральному статусі брати участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE). Відповідне рішення ухвалив конгрес FIE, який пройшов у п'ятницю в онлайн-форматі, повідомляє видання Insidethegames.
За те, щоб допустити російських та білоруських фехтувальників до участі в індивідуальних змаганнях, проголосували 89 учасників конгресу. 46 проголосували проти. Рішення конгресу має набути чинності з другої половини квітня 2023 року.
Спортсменам з росії та Білорусі заборонили брати участь у змаганнях FIE у березні 2022 року після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету через збройне вторгнення росії в Україну.
Тоді ж російський бізнесмен Алішер Усманов, який очолює організацію з 2008 року, припинив виконання обов’язків президента FIE.
26 листопада FIE продовжила усунення росіян від міжнародних змагань.
Основним критерієм відбору на Ігри в Парижі, що стартує 3 квітня, у фехтувальників стане місце у кваліфікаційному рейтингу. Рейтинг формується за підсумками виступу на чемпіонаті світу 2023 року, континентальних першостях та етапах Кубка світу (до 1 квітня 2024 року).
У другій половині квітня 2024 року відбудуться континентальні кваліфікаційні старти, після чого буде сформовано остаточний склад фехтувального турніру Олімпіади у Парижі.
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