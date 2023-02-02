МОК роз'яснив свою позицію щодо допуску російських та білоруських спортсменів [ Редагувати ]
Міжнародний Олімпійський комітет роз'яснив свою позицію щодо російських та білоруських спортсменів. МОК випустив офіційну заяву щодо наміру повернути атлетів країн-агресорів у спорт.
Продовжувати усунення росіян та білорусів від змагань не дозволяють принципи олімпійського руху та позиція ООН щодо неприпустимості дискримінації на підставі паспорта, стверджує МОК.
Ця ситуація поставила МОК і міжнародні федерації перед нерозв'язною дилемою. МОК повинен був усвідомити, що його місія об'єднати весь світ у мирному змаганні більше не може бути виконана. З цієї причини МОК був змушений рекомендувати не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних змагань або принаймні заборонити будь-яку ідентифікацію їхньої національності.
Допуск атлетів з росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 поки що не обговорюється. Зараз МОК лише веде консультації щодо їхнього допуску на змагання в Азії.
Ми не можемо спекулювати на цьому запитанні, навіть не знаючи, чи буде зроблений перший крок і як саме. Але одна річ чітка: ми не говоримо про російських чи білоруських атлетів, ми говоримо про нейтральних атлетів, які поважатимуть суворі обмеження, що затверджені нами.
Обговорюються механізми, яким чином розділити спортсменів на тих, хто підтримує вторгнення і нейтральних - поки що жодних рішень немає. Як вирішувати питання у командних видах спорту, теж неясно.
Заяви України про можливий бойкот Ігор у разі допуску спортсменів росії та Білорусі викликають "жаль". При цьому МОК повністю зберігає солідарність з Україною та її спортсменами.
Заяви російських чиновників щодо ситуації не розглядатимуть. Спортсменів пустять на змагання лише під нейтральним прапором.
МОК радить звернути увагу, що у деяких видах спортсмени з України та росії продовжують змагатися між собою. Наприклад, це нещодавно було на Australian Open.
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