У Луганській області загарбники продовжують закривати населені пункти та глушити зв'язок. Це росіяни роблять для того, аби українці не змогли передавати інформацію з окупованих територій. Про це повідомляється у Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

При цьому він зазначив, що цивільні на окупованих територіях Луганщини не мають доступу до медицини, адже всі лікарні стали військовими шпиталями, окрім лікування, окупанти там зробили казарми.

Аби люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними треба їхати телефонувати вглиб області.

За його словами, також путінські війська продовжують будувати другу лінію оборони в окупованому Старобільську.