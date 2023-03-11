У суботу, 11 березня, окупанти обстріляли Херсон, загинули щонайменше троє людей. Тим часом у Слов'янську Донецької області пролунав потужний вибух. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, Херсон знову опинився під вогнем російської армії.

Стало відомо, що на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені. Робота екстрених служб триває.

Він додав, що через влучання снаряда палає автомобіль, рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Тим часом повідомляється про потужний вибух у місті Слов'янськ Донецької області. Офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади не надходило.