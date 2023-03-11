Астероїд 2023 DW діаметром 49,3 метра має невеликий шанс зіткнення з Землею через 23 роки - 14 лютого 2046 року. Про це свідчать дані NASA.

Наразі передбачається, що астероїд пролетить від Землі на відстані 1,8 млн км, однак через похибку обчислень існує ризик зіткнення. Враховуючи розмір астероїда, його можливий удар у Землю не призведе до вимирання життя, однак знадобиться евакуація людей зі значної території.

Вчені досі обчислюють траєкторію руху космічного об'єкта, тож дані можуть змінитися. У даний час це єдиний помічений астероїд, який має шанс зіткнутися з Землею. NASA оцінює ймовірність цієї події як 1 до 560, а Європейське космічне агентство - як 1 до 625.

Астероїд 2023 DW рухається орбітою навколо Сонця зі швидкістю 25 км/с, а від Землі він зараз знаходиться на відстані 18 млн км.

У майбутньому передбачається десять небезпечних зближень астероїда з Землею у період з 2046 по 2054 рік. На випадок можливого зіткнення NASA має програму ударних зондів, які можуть змінити траєкторію руху астероїда.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року космічний апарат NASA вперше в історії змінив траєкторію астероїда.