У Чорному морі сьогодні, 12 березня, спостерігається шторм. Жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі місцевої влади.

Зазначається, що в Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с.

Через це у Чорному морі спостерігається шторм. Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.