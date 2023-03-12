Одеситів попередили про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Чорному морі сьогодні, 12 березня, спостерігається шторм. Жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку.
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі місцевої влади.
Зазначається, що в Одесі сьогодні без опадів, проте фіксуються шквальні пориви вітру. Вранці пориви досягають 15-18 м/с.
Через це у Чорному морі спостерігається шторм. Такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя.
Також існує загроза детонації мін та викидання на берег.
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