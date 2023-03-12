Сенат Франції схвалив законопроект пенсійної реформи, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Реформу підтримали 195 сенаторів, 112 проголосували проти. Про це повідомляє Reuters.

Після схвалення сенату законопроект має розглянути комісія, до якої входять представники обох палат парламенту. Очікується, що це станеться 15 березня. Якщо комісія затвердить текст документа, незабаром у парламенті відбудеться фінальне голосування.

Результат голосування у нижній палаті парламенту не є очевидним, оскільки там прихильникам реформи бракує голосів. Однак навіть у разі невдачі в уряду залишиться можливість задіяти статтю 49.3 конституції, яка дає право виконавчій владі ухвалити будь-який закон без погодження з законодавчим органом.

З січня 2023 року у Франції відбуваються масові акції протесту проти пенсійної реформи. В останній демонстрації, яка відбулася 11 березня, взяли участь майже 370 тисяч людей. Одна з наймасштабніших акцій відбулася кількома днями раніше - тоді на вулиці вийшли понад мільйон людей.

У Франції один із найнижчих пенсійних віків у Європі. У зв'язку із цим президент Еммануель Макрон зробив підвищення пенсійного віку частиною своєї передвиборчої платформи. Вперше французька влада намагалася підвищити пенсійний вік у 2019 році. Тоді це призвело до масштабних протестів, які разом з пандемією коронавірусу, змусили уряд тимчасово відмовитися від реформи.