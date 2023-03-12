Переговори про продовження зернової угоди не ведуться, російська сторона в них не брала участі. Про це заявила представниця МЗС рф Марія Захарова. За даними агентства Reuters, переговори поновилися з ініціативи України та йдуть без участі російської сторони.

За словами Захарової, 13 березня відбудеться черговий раунд консультацій міжвідомчої російської делегації щодо продовження зернової угоди.

Наша позиция в целом по "пакетному" предложению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, составной частью которого помимо указанной "черноморской инициативы" является Меморандум Россия--ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной.

7 березня Reuters з посиланням на високопосадове джерело в українській владі повідомило, що Україна в онлайн-форматі розпочала переговори зі своїми західними колегами для продовження зернової угоди. У повідомленні наголошувалося, що російська сторона у переговорах участі не брала.

Зернову угоду укладали двічі: у липні та листопаді 2022 року. Востаннє - на 120 днів. Таким чином, термін її дії спливає 18 березня. Переговори про продовження операції мали розпочатися ще наприкінці лютого. До переговорів та розширення угоди закликали ООН та США. За розширення угоди також виступає Україна, наполягаючи на включенні до неї портів міста Миколаїв.

Як повідомляли "Подробиці", українські фермери не можуть продати збіжжя минулорічного та навіть позаминулорічного врожаю. Все - через росію, яка фактично блокує роботу Зернового коридору.