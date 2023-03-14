У росії заявили про продовження зернової угоди "на попередніх умовах" [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, у МЗС рф заявили, що зернову угоду продовжено на колишніх умовах.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ рф Олександр Грушко, передають росЗМІ.
"Наш заступник міністра, який веде цю угоду, вчора зробив заяву. Справді, угоду продовжено, умовлено, що вона продовжена на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", - сказав він.
За його словами, підтверджено її пакетний характер і росія нібито "наполегливо добиватиметься, щоб усі зобов'язання щодо зернової угоди виконувались".
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