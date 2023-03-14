Востаннє в Ірані лукашенко був 17 років тому.

Лукашенко намацує вікно на схід. Самопроголошений президент Білорусі навідався до Ірану. Зустрівся з очільником держави та верховним лідером. Підписали навіть угоду про всебічну співпрацю - щоправда, лише на три роки. У Держдепі США вже відреагували на цей візит: речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що лукашенко відвідав Тегеран виключно в інтересах Москви.

До, так званих, "дружніх країн" лукашенко за останні півтора місяця виїжджав вже тричі. До цього побував у Зімбабве та Китаї. Що наїздив цього разу? В матеріалі наших кореспондентів.

До Тегерану лукашенко прибув у чудовому гуморі. Ще б пак - Іран одна з небагатьох країн, що ще підтримують контакти з самопроголошеним лідером Білорусі. Тож невиназний президент не скупиться на лестощі.

Колыбелью одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка. Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более сорока лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности.

Господарі для гостя теж компліментів не шкодують. Щоправда, незграбність перекладача перетворює пафосну ситуацію на комічну.

Я читал истории о вашей карьере и заметил, что вы являетесь таким исполнительным диретором. Хорошо руководите работой. И это создает нам возможность пользоваться вами и минимизировать срок выполнения срок ваших договоренностей.

Востаннє в Ірані лукашенко був 17 років тому. Цікаво, що тоді Мінськ ставив амбітну мету вийти на товарообіг у мільярд доларів. Нині ж проривом вважають і минулорічні 100 мільйонів. Для порівняння - товарообіг між з нашою країною та білоруссю позаторік становив майже 7 мільярдів доларів. Але український ринок, як і європейський, через війну, мінськ втратив. Тож і шукає тепер нові.

Ебрагім Раїссі, Президент Ірану:

Ми маємо дипломатичні відносини протягом 30 років, але останнім часом ми їх зміцнили, і наше економічне партнерство міцніше, ніж будь-коли раніше.

Цього разу сторони підписали чергову дорожню карту і погодилися й надалі розвивати співпрацю. Зокрема за новим напрямком - науково-технічною сферою. Справді, на сьогодні спільного у Тегерану і Мінська побільшало. Обидва режими - під суворими західними санкціями. Тож і шукають партнерів та мехінізми, як обходити обмеження.

Ебрагім Раїссі, Президент Ірану:

Ісламська Республіка Іран, незважаючи на погрози та санкції, змогла зробити значні кроки вперед і створила для себе можливості саме завдяки санкціям.

олександр лукашенко, президент Білорусі (1994-2020рр.):

Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции - это время возможностей. Для нас очень важно не потеряь это время. Отрадно, что у нас схожие позиции по многим вопросам международной повестки дня. Главное, что Беларусь и Иран привержены идеям построения справедливого многополярного мира.

Це вже третій міжнародний візит лукашенка за півтора останніх місяця. До цього він відвідав Китай та Зімбабве. Таким чином невизнаний президент намагається створити видимість своєї легітимності та заручитися підтримкою інших, не обтяжених повагою до демократичних свобод, режимів.

Володимир Фесенко, політолог:

Лукашено - людина з амбіціями, як і будь-який дитатор. Він теж не хоче бути в міжнародній ізоляції. Йому треба демонструвати і власним підданим, і взагалі похизуватися, що він теж приймається десь за кордоном. Можна обмінюватися досвідом: від диктатури до диктатури. Потім обмінюватися досвідом як долати міднародну ізоляцію.

Окрім того, деякі експерти не виключають, цього разу в Ірані за ширмою поглиблення економічно-гуманітарної співпраці, Мінськ цілком міг вести перемови про постачання зброї, якої так потребує росія.