На Київщині автомобіль збив лося: момент потрапив на відео [ Редагувати ]
На Київщині легковий автомобіль збив лося. Момент ДТП зафіксувала камера, повідомляє поліція Київської області.
Аварія сталася 13 березня на автодорозі Київ-Обухів. Величезна тварина вибігла з лісу та кинулася під колеса машини.
Внаслідок зіткнення обійшлося без постраждалих і травмованих. Водій автомобіля Audi відбувся легким переляком, а сохатий втік до лісу.
Поліція нагадує, що навесні починається сезонна міграція лосів. Тому можлива поява тварин на території населених пунктів. Водіїв просять бути уважними та обережними.
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