Кабінет міністрів України на своєму засіданні 14 березня погодив звільнення очільників трьох областей: Луганської, Одеської та Хмельницької. Про це повідомив представник Верховної Ради у Кабміні Тарас Мельничук.

Кабінетом Міністрів України погоджено звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Тепер звільнення "губернаторів" має затвердити своїми указами президент Зеленський.

Максима Марченка призначили головою Одеської ОВА у березні 2022 року. Він є полковником ЗСУ, у 2015-2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", а згодом очолив 28-у окрему механізовану бригаду.

Сергій Гамалій очолював Хмельниччину з грудня 2020 року. У 2005-2007 роках був юридичним консультантом у варшавському Instytut Maszyn Spozywczych. Також був асистентом одного з депутатів Кам'янця-Подільської міської ради, пізніше займався підприємництвом.

Сергій Гайдай очолює Луганську область з 25 жовтня 2019 року. До цього чотири роки був головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ повідомили, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав заяву на звільнення. Найближчим часом його можуть призначати послом України в Казахстані.