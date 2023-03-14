Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав заяву на звільнення. Найближчим часом його можуть призначати послом України в Казахстані. Про це з посиланням на джерела повідомив народний депутат Олексій Гончаренко і низка ЗМІ.

Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан.

Інформація про призначення Сергія Гайдая послом до Казахстану з'явилася на початку 2023 року. Сам він заявляв, що "готовий працювати і на іншому напрямку, якщо так визначить президент Володимир Зеленський".

Я - член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить.

Сергій Гайдай очолює Луганську область з 25 жовтня 2019 року. До цього чотири роки був головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, у жовтні президент України Зеленський звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського, який прославився влітку, коли під час інтерв'ю закликав "вбити якнайбільше росіян". На початку жовтня Казахстан заявив, що Врублевський має залишити країну.