Російський диктатор володимир путін заявив, що не вірить у причетності українських активістів до вибуху на "Північних потоках".

"Росії складно займатися своїм розслідуванням теракту на "Північних потоках", коли її не допускають на місце", - заявив путін.

За словами президента, теракт на газопроводах було скоєно на державному рівні, "ніякі аматори" це зробити не могли.

"США теоретично зацікавлені в таких інцидентах, як вибухи на "Північних потоках", щоб постачати свій СПГ", - сказав путін.