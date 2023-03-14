Президент путін заявив, що не вірить у причетність українців до підриву "Північних потоків" [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Російський диктатор володимир путін заявив, що не вірить у причетності українських активістів до вибуху на "Північних потоках".
"Росії складно займатися своїм розслідуванням теракту на "Північних потоках", коли її не допускають на місце", - заявив путін.
За словами президента, теракт на газопроводах було скоєно на державному рівні, "ніякі аматори" це зробити не могли.
"США теоретично зацікавлені в таких інцидентах, як вибухи на "Північних потоках", щоб постачати свій СПГ", - сказав путін.
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