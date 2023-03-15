Китай спільно з росією та Іраном проведуть військові навчання в Оманській затоці [ Редагувати ]
Китай, росія та Іран анонсували військово-морські навчання в Китай, рф та Іран. Вони триватимуть з 15 до 19 березня.
Міністерство оборони Китаю заявило, що до навчань приєднаються й інші країни, проте не назвало їх.
Навчання отримали назву "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці. Вони почнуть сьогодні, 15 березня, та закінчаться 19 березня.
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