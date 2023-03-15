Китай, росія та Іран анонсували військово-морські навчання в Китай, рф та Іран. Вони триватимуть з 15 до 19 березня.

Міністерство оборони Китаю заявило, що до навчань приєднаються й інші країни, проте не назвало їх.

Навчання отримали назву "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці. Вони почнуть сьогодні, 15 березня, та закінчаться 19 березня.