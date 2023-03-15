В Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У середу, 15 березня, в Херсоні лунають вибухи. По всій Україні оголошено повітряну тривогу.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
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