У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.

Поранений, але живий, він 42 дні пролежав в підземеллі серед вбитих і вмираючих побратимів. Харчувався крихтами, схуд з 80 до 42 кг, пив із калюж, допоки його не знайшов доброволець ЗСУ з Нової Зеландії.

Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, та планують перевести до клініки у Києві.

Раніше він розповів про знущання росіян.