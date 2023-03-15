У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця: зʼявилось відео [ Редагувати ]
У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.
Поранений, але живий, він 42 дні пролежав в підземеллі серед вбитих і вмираючих побратимів. Харчувався крихтами, схуд з 80 до 42 кг, пив із калюж, допоки його не знайшов доброволець ЗСУ з Нової Зеландії.
Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, та планують перевести до клініки у Києві.
Раніше він розповів про знущання росіян.
по темі
У середу, 15 березня, українські військові знищили російського бомбардувальника Су-24 під Бахмутом
В Україні затвердили зміни до постанови, які спростили отримання довідки про перебування військового в полоні
Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - це сьогодні перший пріоритет, і командування робить все для того, щоб тактичні рішення спрацювали на стратегічне завдання, - деокупацію всієї території України. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський
Ті громадяни України, які бажають одружитися, але перебувають не всередині країни, можуть зробити це за кордоном. Розберімось, де саме можна оформити та розірвати шлюб
Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі "Рамштайн"