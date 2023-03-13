Українські військові звільнили військовополоненого, якого російські окупанти два місяці тримали у підвалі - боєць мав крайній ступінь виснаження, йому не давали їсти, а від спраги він був змушений пити антифриз.

Про це розповів український журналіст Сергій Гармаш на Facebook-сторінці.

За його словами, хлопця, схожого на в'язня Освенцима, привезли до шпиталю, який знаходиться на лінії фронту.

"Крайній ступінь виснаження. Просто живий скелет. Наші відбили ворожу позицію і знайшли його. Боєць ЗСУ, два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який із жалості ділив з ним свою пайку, помер би від голоду", - розповів журналіст.

За його словами, російські окупанти навіть не давали полоненому води й від спраги, він змушений був пити антифриз – хімічну рідину, яка не замерзала за низьких температур.

"До виснаження додалося отруєння. Коли у шпиталі, ми обмивали його перед реанімацією, він був у прямому сенсі холодний. Кілька його товаришів, також захоплених у полон, померли від ран та голоду…", - підкреслив Гармаш.

Після звільнення український військовий, як дитина, тішився "компотику", що було мрією у двомісячному голоді.

"Мені дали компотика", - весь час повторював він, посміхаючись.

Журналіст розповів, що врятованому військовому 27 років, він має дівчину. Він також поставив питання, для чого росіяни тримають людей у підвалі без їжі та води, ніяк їх не використовуючи.

"У такому стані вони марні, ні для роботи, ні для чогось іншого. Але їх можна було обміняти на своїх. Врятувати життя своїм. Адже ваші матері теж чекають на синів... У чому сенс? Це якийсь дикий експеримент? Просто груповий садизм?", - резюмував Сергій Гармаш.