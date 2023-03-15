На сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" держави-союзники обговорювали військову підтримку України. Наразі, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, це особливо важливо.

Про це в вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту. Відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба - все це обговорювалось. Є рішення. Особливо зараз це важливо - коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і росія не виключення.

"Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску", - додав президент.

За його словами, чим більше буде тиску, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку.

"Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно. Окупант має бути знищений", - наголосив глава держави.