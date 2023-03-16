Винищувачі F-16 потрібні Україні для захисту від ракетних обстрілів росіян по містах та критичній інфраструктурі. Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Повітряним силам слід зосередитись на єдиному типі багатоцільового літака, а F-16 - це найпоширеніший у світі літак свого класу з тих, що відповідають потребам України.

Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони.

Ігнат пояснив, що літаки типу МіГ та Су не можуть ефективно збивати крилаті ракети та іранські дрони. Періодично це вдається, але, за його словами, це скоріше виключення, ніж правило. У свою чергу F-16 має потужний радар, сучасні ракети дозволять збивати ці цілі дійсно ефективно.

F-16 доступні у деяких країнах, які наразі переозбоюються на ще новіші літаки. Проте він підкреслив, що дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США, навіть якщо свої літаки передавати не будуть.

Ігнат зазначив, що питання передачі винищувачів непросте, потребує чимало часу, цілий ряд погоджень, але певні зрушення вже є.