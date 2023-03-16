Річниця удару по драмтеатру Маріуполя: в Україні пройдуть мирні акції "ДЕ ТИ" (розклад) [ Редагувати ]
У четвер, 16 березня, в Україні річниця трагедії у Маріуполі, під час якої росіяни скинули бомбу на Драматичний театр, де від війни рятувалися люди, а на подвірʼї закладу було величезними літерами написано "Дети".
У деяких містах відбудеться мирна акція "ДЕ ТИ" - акція вшанування і нагадування про воєнні злочини росії проти мирних людей.
- Київ, 17:30, площа перед Національним академічним театром опери та балету України ім. Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 50)
- Львів, 12:00, пам’ятник Шевченку на проспекті Свободи
- Тернопіль, 12:00, Академічний обласний український драматичний театр імені Т.Г. Шевченка (вул. Тараса Шевченка, 6)
- Чернівці, 13:00, внутрішній двір Чернівецької ратуші (Центральна площа, 1).
- Ужгород, 17:00, Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв (вул. Льва Толстого, 12)
- Івано-Франківськ, 17:30, Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Івана Франка (вул. Незалежності, 42)
- Кривий Ріг, 18:30, Академічний театр драми та музичної комедії ім.Тараса Шевченка (пр-т. Поштовий, 23).
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