У четвер, 16 березня, в Україні річниця трагедії у Маріуполі, під час якої росіяни скинули бомбу на Драматичний театр, де від війни рятувалися люди, а на подвірʼї закладу було величезними літерами написано "Дети".

У деяких містах відбудеться мирна акція "ДЕ ТИ" - акція вшанування і нагадування про воєнні злочини росії проти мирних людей.