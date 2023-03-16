У росії "бавовна": відомо про збиття двох ракет (фото, відео) [ Редагувати ]
У ніч проти четверга, 16 березня, у Білгороді знову працювала ППО. Нібито вдалося збити дві ракети. Про це повідомляє "Медуза".
Внаслідок "бавовни" пошкоджено фасади кількох адміністративних та житлових будівель.
У місцевих Telegram-каналах пишуть, що уламки впали недалеко від центру міста - на Вокзальній вулиці - і пошкодили проїжджу частину. Вулиця перекрита.
Як заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, вранці 16 березня, в результаті "активності зі сторони противника" нібито 58 будинків отримали пошкодження, постраждав 31 приватний автомобіль.
Як повідомлялося, в Новому Осколі Білгородської області вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.
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