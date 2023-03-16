Міністерство оборони США опублікувало відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський ударний безпілотник MQ-9 Reaper (Жнець) над Чорним морем.

Камера під крилом дрона зафіксувала, як російський літак наближається до "Жнеця" і, задираючи нос для прольоту над ним, навмисне скидає на безпілотник авіагас.

На другому заході зі скиданням палива на дрон Су-27 фізично чіпляє MQ-9 Reaper, внаслідок чого пошкоджує лопать пропелера.

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля складає 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту – 24 години.

Безпілотник може нести до чотирьох ракет класу "повітря - земля", або до восьми у модифікації MQ-9A або чотири ракети "Хеллфайр" та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням. Крім того, дрон може оснащуватися розвідувально-навігаційним обладнанням, що дозволяє використовувати його для наведення на ціль керованих боєприпасів.

скидання палива із російського Су-27 на американський стратегічний безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper над Чорним морем, а згодом і момент зіткнення.

Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.

Через інцидент над Чорним морем напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів телефонні переговори з начальником Генштабу збройних сил рф - першим заступником голови міноборони Валерієм Герасимовим.