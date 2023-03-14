Російський реактивний винищувач Су-27 протаранив гад Чорним морем американський ударний безпілотник MQ-9 Reaper (Жнець). Про це повідомило європейське командування збройних сил США.

"Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до падіння і повної втрати MQ-9", - заявив генерал Джеймс Хекер, командувач Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Інцидент стався вранці 14 березня у міжнародних водах. Американське командування охарактеризувало його як "небезпечне і непрофесійне перехоплення", в якому брали участь два російські літаки.

Один з Су-27, виконуючи маневри, зачепив гвинт MQ-9. Через це безпілотник втратив управління, тож командування було змушене його затопити.

Американське командування закликало російських військових "поводитися професійно та безпечно" та попередило, що подібні інциденти можуть призвести до ненавмисної ескалації.

У Білому домі заявили, що про інцидент проінформований президента США Джо Байден. Міноборони рф інцидент не коментувало.

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля складає 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту – 24 години.

Безпілотник може нести до чотирьох ракет класу "повітря - земля", або до восьми у модифікації MQ-9A або чотири ракети "Хеллфайр" та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням. Крім того, дрон може оснащуватися розвідувально-навігаційним обладнанням, що дозволяє використовувати його для наведення на ціль керованих боєприпасів.