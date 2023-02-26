Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримали:

6 мостоукладальних танків BEAVER;

20 000 аптечок;

8 вантажівок Zetros;

10 зимових маскувальних сіток.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.

7 лютого Міноборони Німеччини заявило, що німецькі оборонні компанії отримали ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5.