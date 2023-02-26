Німеччина передала Україні 6 мостоукладальників BIBER та вантажівки Zetros [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 6 мостоукладальних танків BEAVER;
- 20 000 аптечок;
- 8 вантажівок Zetros;
- 10 зимових маскувальних сіток.
25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.
7 лютого Міноборони Німеччини заявило, що німецькі оборонні компанії отримали ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5.
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