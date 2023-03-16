Під час "НЕ мобілізації" російське міноборони планує набрати 400 тисяч контрактників.

В російській армії закінчуються не лише ракети, а й солдати. От лише за останню добу їх поменшало на тисячу. Не допомогла кремлю ні так звана часткова мобілізація, оголошена торік, ні вербування зеків, яким замість тюремного терміну пропонували їхати на війну в Україну. І навіть найманці з інших країн не врятували.

Тож уже із першого квітня — росіян знову чекають листи щастя з військкоматів. Цього разу кремлівський режим планує погнати на забій 400 тисяч контрактників. Наші кореспонденти розкажуть деталі.

Проблема здесь потому, что на поле боя мы не можем их победить, как бы это не казалось...

Коли росіяни не можуть перемогти на полі бою, вдаються до звичних методів — набрати ще більше гарматного м'яса, водночас не називаючи це мобілізацією.

Телеграм-канал уряду Воронезької області:

Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів починають вручення повісток жителям регіону. Особливо наголошуємо, що єдина мета цих заходів - виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах.

Слідом за Воронежем, повістки в армію вже почали масово вручати в Ліпецькій та Пензенській областях. Там це пояснюють нібито необхідністю "оцифрувати" бази даних військкоматів.

Валерій Герасименко, військовий комісар Ліпецької області:

Руководством страны и министерства обороны поставлена задача на ведение воинского учета в цифровом формате. Совместно с правительством Липецкой области мы перевели все наши документы воинского учета в электронный вид. Сегодня мы наполняем наши базы актуальными данными, никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится, никого мы не призываем по мобилизации.

Під час такої "НЕ мобілізації" російське міноборони планує набрати 400 тисяч контрактників. Новий набір розпочнеться з 1 квітня, тобто з початком весняного призову. Під час перевірок росіянам пропонуватимуть добровільно поїхати воювати в Україну, підписавши при цьому контракт. І знову під виглядом "нас там нєт".

Перехоплення розмови:

Мне тоже короче это начали позванивать за контракт, понял? И знаешь, мне звонят и аргументируют это так, что у них все готово, осталось только подписать, понял? Подписывай, говорит, контракт. Ну они как же делают, они делают, что ты подписываешь контракт с днр, понял? то есть не с российской армией, а с днр.

Утім, навіть всередині так званої "другої армії світу" не надто вірять в успіх нової хвилі мобілізації, згадуючи попередні.

Перехоплення розмови:

Я думал, что реально не хватает сил. Обьявили мобилизацию, думаю н..я себе столько народу, значит, есть чем биться, есть какие-то стратегии, нет, так же просто в "посадке" бросили, "сидите". Просто то есть получается новое мясо привезли для обстрела, чтоб целей было больше для артиллерии, все.

Попередню хвилю мобілізації - офіційно "часткову" - путін оголосив торік 21 вересня, коли минуло трохи більше пів року, як російська армія не змогла "взяти Київ за три дні", атакуючи Україну з усіх боків. Тоді до армії рф набрали 300 тисяч солдатів - заявив міністр оборони Сергій Шойгу через місяць після початку мобілізації.

Схоже, українській армії знадобилося менше, ніж пів року, аби їх "перемолоти".