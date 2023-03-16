Це був перший рейс евакуаційної бригади з Авдіївки.

Тактика гарматного м'яса для кремля незмінна. Кремль продовжує удобрювати українські лани своїми підданими. На Бахмутському напрямку на одній з ділянок цієї ночі cолдати росії навіть змушені були відмовитися від штурму, про що самі й розказали у перехопленій розмові. Бо небоєздатними стало щонайменше 7 їхніх військових.

Утім, спроби наступу все ж були.Окрім Бахмутського, основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу на цих ділянках було понад 75 атак ворога. Детальніше розкажуть наші журналісти.

Місцевих за людей рашисти не рахують. Це кадри карколомного ДТП, спричиненого російськими танкістами. Під час обгону путінські солдати просто вирішили знести цивільну газель.

А це вже наша техніка. Десь під Лисичанськом. Працює вона виключно проти ворогів.

Усі намагання росіян просунутися ближче до позицій українських бійців закінчуються відступом і ганебними втечами.

На Сватівсько-Кремінському плацдармі тривають важкі бої. Окупанти намагаються знищити Білогорівку.

Не стихають канонади вибухів та обстрілів і у Кремінських лісах. Тим часом на окупованих територіях Луганщини триває примусова паспортизація. А самі люди й досі лишаються без зв'язку та інтернету.

Связь выключена. Ниче там не разбомбили, ниче там не поломалось. Ее просто выключили.

Усе - аби місцеві не мали зв'язку із зовнішнім світом та рідними на вільних територіях. Також рашисти дуже бояться, що ті, хто лишилися жити в окупації здаватимуть їхні позиції українській армії.

А це обличчя армії російської. Чергова партія орків, яка поповнить наш обмінний фонд. Тепер вони вже не такі завзяті, кажуть - воювати не хотіли. Пішли під примусом.

Не хочуть, але йдуть. Суцільною ордою. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Там ворог постійно намагається штурмувати українські позиції, намагаючись прорвати оборону наших військ. Та українські воїни тримають рубежі й на землі, і у повітрі. Це кадри збитого днями ворожого, російського винищувача.

Дорога Бахмут-Часів Яр попри вогневий контроль орків лишається під контролем наших захисників.

Ці кадри - з Авдіївки. Поліцейські евакуюють 9-річну Дарину. Дівчинка весь цей час ховалася у бомбосховищі разом із батьками та папугою Лимончиком. Та врешті настав момент, коли дорослі вирішили виїжджати.

Дорогою дівчинка постійно дивиться у вікно. Дитина вже й не згадає, коли безтурботно гуляла вулицями.

Зрештою, родину довозять до Мирнограда. Вперше, за весь час дівчинка щиро усміхається…

Це був перший рейс евакуаційної бригади з Авдіївки. Тут напередодні запрацював п'ятий рятувальний спецекіпаж «Білих Янголів». Бригада забезпечена броньованим автомобілем і усім необхідним для несення служби на лінії вогню.

Щодня Авдіївка зазнає десятки нищівних ударів. Жителі розбирають завали своїх будинків і жаліються на терор ворога.

Женщину убило, сестру ранило, соседку ранило…

Та дехто, попри жахіття війни, не втрачає надії.

Дядько, місцевий:

Я не виїзжав. Рік уже. Поліція тут - значить власть осталась. Все нормально!

Та все ж людям поліцейські систематично пропонують евакуацію.

Руслан Осипенко, керівник ГУ НПУ у Донецькій області:

Авдіївка є дуже стратегічно важливою. Де йдуть активні бойові дії. Де залишається ще в нас цивільне населення близько двох тисяч. Залишаються діти. Тому ми найшли можливість. Дякуючи і національній поліції, створили ще один екіпаж.

Проте, евакуація - це не єдине, чим займатимуться янголи. У містах, де ведуться активні бойові дії, вони допомагають усім чим зможуть. І не лише людям. Ці щемливі кадри - від іншого екіпажу «Білих Янголів». У безпечні місця вони вивозять навіть тваринок.