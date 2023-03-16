Кірбі про інцидент із безпілотником США: навмисне переслідування та агресія [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Незалежно від намірів російського винищувача, який збив американський безпілотник над Чорним морем, це було навмисне переслідування і агресія.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
"Ми не можемо залізти в голову російському пілоту і дізнатися, якими були його наміри в плані нанесення удару по безпілотнику. Це просто - я не знаю, що ми коли-небудь дізнаємося. Що ми точно знаємо, і що абсолютно очевидно, так це те, що це було навмисне переслідування. Це було навмисне скидання палива, щоб спробувати порушити профіль польоту... і це була навмисна агресія", - заявив він.
Кірбі додав, що пілот взагалі не повинен був перебувати в одному повітряному просторі з безпілотником.
"Безпілотник діяв відповідно до міжнародного права, не роблячи абсолютно нічого поганого", - сказав він.
Представник Білого дому додав, що США не збираються "проводити місію зі встановлення фактів" інциденту над Чорним морем.
по темі
Посол рф у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив про небажання "конфронтації"
Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки
США не припинятимуть польоти над Чорним морем після того, як там зіткнулися російський винищувач та американський безпілотник
Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 березня летить до США, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і главою уряду Австралії Ентоні Албанізом