Росіяни обстріляли Торецьку громаду на Донбасі [ Редагувати ]
У четвер, 16 березня, російські окупанти обстріляли Торецьку громаду у Донецькій області та вбили одну людину.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Окупаційні війська РФ вкотре обстріляли селища Північне та Південне міста Торецька", - йдеться у повідомленні.
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