Він заради порятунку людей пішов у саме пекло. Був одним із добровольців, які допомагали діставати постраждалих із-під завалів після теракту росіян у Дніпрі. Коли ворожа ракети влучила в багатоповерхівку.

Допомагати іншим дніпрянин Родіон Дніпровський почав ще з перших днів війни. Під канонаду постійних обстрілів - возив гуманітарку в Харків. Його історію дивіться далі - у рубриці "Герої".