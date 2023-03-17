Герої: історія добровольця, що рятував людей з-під завалів після теракту в Дніпрі [ Редагувати ]
Він заради порятунку людей пішов у саме пекло. Був одним із добровольців, які допомагали діставати постраждалих із-під завалів після теракту росіян у Дніпрі. Коли ворожа ракети влучила в багатоповерхівку.
Допомагати іншим дніпрянин Родіон Дніпровський почав ще з перших днів війни. Під канонаду постійних обстрілів - возив гуманітарку в Харків. Його історію дивіться далі - у рубриці "Герої".
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