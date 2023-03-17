У Кропивницькому відбувся відкритий міський турнір із шашок: збирали кошти на ЗСУ [ Редагувати ]
Зіграти з чемпіоном і цим - допомогти нашим захисникам. У Кропивницькому відбувся відкритий міський турнір із шашок. Проти всіх охочих зіграв багаторазовий чемпіон України Олександр Коваль. Усі зібрані гроші організатори відправлять на допомогу українській армії.
На наших очах розпочинається сеанс одночасної гри з шашок. Міський турнір - відкрито. Суперник гравців-добровольців - сімнадцятирічний хлопець, який уже 20 разів ставав чемпіоном України.
Олександр Коваль, 20-разовий чемпіон України з шашок:
Це все за 11 років в принципі змагання різні, ну я кожен день тренувався там 2-3 години. Я вважаю, що це дуже важливий турнір, тому що він в підтримку ЗСУ.
Аби взяти участь у турнірі, вчитель математики Євгеній Кондратюк приїхав із селища Устинівка.
Євгеній Кондратюк, учасник шашкового турніру:
Дуже сильний суперник, враження, ну мені якось пощастило, я обіграв, але це пощастило, бо складно йому було грать, сеанс одночасної гри з майже двадцятьма учасниками, йому було складно.
Свої сили у шашках поруч із Євгенієм випробовують дві його доньки.
Поліна Кондратюк, учасниця шашкового турніру:
Це мій тато, він грає в шахи і багато участі приймає в різних конкурсах, по стопах так сказать іду трошки. Складно, дуже розумний хлопець.
Альона Кондратюк, учасниця шашкового турніру:
Дуже класно, дуже вміє грати, важко було обіграти, ну зрозуміло було, що я програю.
Загалом у відкритому турнірі взяли участь два десятки гравців-добровольців. Абсолютно різного віку.
Микола Аношкін, головний суддя шашкового турніру:
Єсть до 12 і 18+, самий старший учасник, здається, я записував 73 роки, от, самий маленький осьо 6 і один ще 7 от. Я думаю, після такого турніру ми вже побачимо маленьких наших вихованців, які будуть приходити, записуватись в наші секції з шашок.
Ініціювала проведення відкритого турніру з шашок волонтерка та мама багаторазового чемпіона Олександра Коваля. Усі зібрані кошти від внесків вона відправить на підтримку української армії.
Марія Коваль, ініціаторка шашкового турніру:
Я вважаю, це дуже важливо, ми повинні робити все задля нашої перемоги, всі повинні об'єднатися і все робити на своїх фронтах.
Востаннє подібне змагання відбулося в місті щонайменше чотири роки тому. Втім Марія каже - має намір проводити турніри з шашок регулярно. До того ж у різних районах Кіровоградщини.
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