Обстріли Донецької області: зранку рф атакувала Авдіївку, за добу 2 жертв та 8 поранених [ Редагувати ]
Зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. За добу в регіоні двоє людей загинули, 8 отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Зранку відбувся авіаракетний удар по Авдіївці - без жертв", - розповів він.
Крім того, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії.
Крім того:
- 1 людина загинула і 1 поранена у Торецьку;
- 1 поранений та 5 пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті.
"Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 8", - констатував Кириленко.
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